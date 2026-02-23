Μεξικό: Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του «Ελ Μέντσο» - Η πληροφορία που “πρόδωσε” την τοποθεσία

Το Μεξικό έχει βυθιστεί στο χάος και τη βία από την Κυριακή ύστερα από μια ευρείας κλίμακας ομοσπονδιακή επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκοπου οδήγησε στον θάνατο του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα Σερβάντες, ενός από τους μεγαλύτερους βαρόνους ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις του μεξικανικού στρατού, με τη συνδρομή αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και της Δύναμης Aμεσης Αντίδρασης της Εθνικής Φρουράς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Aμυνας της χώρας.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Αμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια Τρέχοπαρείχε λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου για την επιχείρηση αναφέροντας ότι η τοποθεσία του «Ελ Μέντσο» εντοπίστηκε την Παρασκευή μέσω στενού συνεργάτη της συντρόφου του εμπόρου ναρκωτικών, η οποία εισήλθε σε εγκατάσταση στο Χαλίσκο.

«Στις 21 Φεβρουαρίου, εκείνη έφυγε από το ακίνητο και προέκυψε πληροφορία ότι ο “Ελ Μέντσο” παρέμενε στο σημείο», εξήγησε, γι’ αυτό και το σχέδιο σύλληψης του Οσεγκέρα τέθηκε σε εφαρμογή από εκείνη τη στιγμή.

Την Κυριακή, λοιπόν, έχοντας εντοπίσει την τοποθεσία του βαρόνου, ο στρατός επιχείρησε να συλλάβει τα μέλη του Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), αλλά δέχθηκε πυρά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου. «Το στρατιωτικό προσωπικό δέχθηκε επίθεση και, σε αυτοάμυνα, απώθησε την επιθετική ενέργεια, σκοτώνοντας τέσσερα μέλη του καρτέλ επί τόπου και τραυματίζοντας άλλα τρία, μεταξύ των οποίων και τον Οσεγκέρα, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς σε νοσοκομείο. Δύο ακόμη μέλη συμμορίας συνελήφθησαν».

Οι μεξικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών ικανών να καταρρίψουν αεροσκάφη ή να καταστρέψουν τεθωρακισμένα οχήματα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αργότερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρείχαν υποστήριξη σε επίπεδο πληροφοριών. Ειδικότερα, στην επιχείρηση συνέβαλε μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, όπως δήλωσε Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Αλλοι 2.500 στρατιώτες στους δρόμους και δεκάδες νεκροί

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας δήλωσε ακόμη ότι άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν το βράδυ της Κυριακής για να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία στους δρόμους.

«Από χθες το βράδυ αναπτύχθηκε επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό στο Χαλίσκο και σε γειτονικές πολιτείες… 2.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί», δήλωσε ο στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια σε συνέντευξη Τύπου. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας», πρόσθεσε.

Οπως είπε, περίπου 7.000 στελέχη βρίσκονταν ήδη στο Χαλίσκο.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι «η ομαλότητα αποκαταστάθηκε» μετά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Ο Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ, υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε ότι δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις «δειλές επιθέσεις κατά των αρχών» στο Χαλίσκο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι σημειώθηκαν έξι επιθέσεις στη συγκεκριμέν πολιτεία.

«Είκοσι πέντε μέλη της Εθνικής Φρουράς, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας υπάλληλος της Εισαγγελίας της Πολιτείας έχασαν τη ζωή τους», είπε, ενώ πρόσθεσε επίσης ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και ότι «30 εγκληματίες έχασαν τη ζωή τους».

Εκκληση για ειρήνη από τη Σέινμπαουμ

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε πριν από λίγο έκκληση για ειρήνη εν μέσω της αναταραχής που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού καρτέλ.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια για ολόκληρο τον πληθυσμό του Μεξικού».

«Σήμερα υπάρχει ήδη περισσότερη ηρεμία, υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, υπάρχει συμβούλιο ασφαλείας και υπάρχει μεγάλος συντονισμός», ανέφερε.

Φόβοι για το κενό εξουσίας στα καρτέλ

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα βίας σε ολόκληρο το Μεξικό, προειδοποιεί ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας Ντέιβιντ Σαουσέδο. «Δεν φάνηκε να πρόκειται απλώς για επιχείρηση σύλληψης του “Ελ Μέντσο”, αλλά για επιχείρηση εξόντωσής του», δήλωσε. «Στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, τέτοιες ενέργειες δεν περνούν απαρατήρητες. Η αντίδραση είναι αυτή που βλέπουμε τώρα: ναρκο-τρομοκρατία, αποκλεισμοί δρόμων και εμπρησμοί σε σούπερ μάρκετ σε όλο το Μεξικό».

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή ή να ανοίξει τον δρόμο για αντιπαράθεση με αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις.

Στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο του Πουέρτο Βαγιάρτα στη Χαλίσκο, τρομοκρατημένοι τουρίστες περιέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια «εμπόλεμη ζώνη», ενώ ανέβασαν βίντεο που δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, United Airlines, Aeromexico και American Airlines ανέστειλαν πτήσεις στην περιοχή, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού να «αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν σε κατοικίες ή ξενοδοχεία» μέχρι νεωτέρας.

