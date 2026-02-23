Βελούχι: Ο γιος αναγνώρισε τη σορό του 74χρονου ορειβάτη

Ο γιος του μέχρι πρότινος αγνοούμενου 74χρονου ορειβάτη στο Βελούχι, φαίνεται πως επιβεβαίωσε ότι η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ανήκει στον πατέρα του, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μετά από δύο μέρες αναζητήσεων του 74χρονου ορειβάτη ο οποίος σταμάτησε προς την ψηλή κορυφή κατά την ανάβαση το Σάββατο, εκεί όπου περίμενε τους υπόλοιπους της ομάδας από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, δεν συναντήθηκε κατά την κατάβαση με τα υπόλοιπα μέλη και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Οι υπόλοιποι συνέχισαν την ανάβαση και κατά την κατάβαση είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, να συναντηθούν σε προκαθορισμένο σημείο. Μόλις κατέβηκαν τα υπόλοιπα μέλη, δεν βρήκαν στο σημείο που είχαν πει ότι θα βρεθούν μαζί με τον 74χρονο.

Το ανησυχητικό ήταν ότι χτυπούσε το τηλέφωνό του χωρίς όμως να απαντά και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες οι ίδιοι, τα υπόλοιπα μέλη, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του.

Η σορός εντοπίστηκε στην χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου κατά προσέγγιση ένα χιλιόμετρο από το σημείο που είχαν χωριστεί, ο 74 Χρόνος με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Από τη μία το μεσημέρι σήμερα τα drones της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα κατάφεραν και βρήκαν τη σωρό.

Μέλη της Διασωστικής Ευρυτανίας, του σώματος με σκι εκτός πίστας, προσέγγισαν άμεσα, βάσει της εικόνας που πήραν από τα drone και εντόπισαν τη σορό, η οποία από την πρώτη στιγμή παρέπεμπε, βάση ρουχισμού στον 74χρονο αγνοούμενο.

Μέλη της ΕΜΑΚ της 1ης, 7ης και της 8ης, από Αθήνα, Λάρισα και Λαμία και μετά από τρεις ώρες κατάφεραν να κατεβάσουν τη σορό από το βουνό, βορειοανατολικά του όρους Βελούχι, όπου περίμεναν μέλη της οικογένειάς του και τα οποία αναγνώρισαν τον πατέρα τους.