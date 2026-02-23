Back to Top
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (23/2) στην κεραμοποιία Αλλατίνη, στην Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική

Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε στην κεραμοποιία Αλλατίνη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στις 19.30.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr, οι φλόγες διακρίνονται να ξεπηδούν και από το εσωτερικό κτιρίου.

