Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία Αλλατίνη

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (23/2) στην κεραμοποιία Αλλατίνη, στην Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική
Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε στην κεραμοποιία Αλλατίνη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στις 19.30.
Ωστόσο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr, οι φλόγες διακρίνονται να ξεπηδούν και από το εσωτερικό κτιρίου.
