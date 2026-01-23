Back to Top
Οι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 24,25 Ιανουαρίου

Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:

Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Πράπα Δήμητρα
Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610630482

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

 

