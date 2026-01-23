Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 24 και την Δευτέρα 26-1-2026

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΜΕΡΕΛΗ

ΕΤΩΝ: 70

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 24-1-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Μέρελης,

Ιωάννα & Αχιλλέας Φετεκέκης

Ελένη Μέρελη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΡ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 24/1/2026 & ώρα 11 π.μ. στον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια: Σταματία χήρα Αθαν. Κορδέλα, Ανδριάνα χήρα Αθαν. Θεοφιλάτου, Κωνσταντίνα χήρα Ευαγγ. Ντάνου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 71

Κηδεύουμε το Σάββατο 24-1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

KHΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα)

ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΕΒΙΤΗ

= ΕΤΩΝ 78 =

Κηδεύουμε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου).

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κωνσταντίνος & Αγγελική Μαλεβίτη, Βασίλειος Μαλεβίτης

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Αντώνιος & Φωτεινή Βέργου,

Ευάγγελος & Σταυρούλα Βέργου,

Γεώργιος & Βενετία Βέργου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο ΕΚΑΜΕ - ΑΙΓΙΟΥ.

Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.



*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.

------------------