Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 24 και την Δευτέρα 26-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΜΕΡΕΛΗ
ΕΤΩΝ: 70
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 24-1-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Μέρελης,
Ιωάννα & Αχιλλέας Φετεκέκης
Ελένη Μέρελη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Δήμητρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΡ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ
(ΕΤΩΝ 87)
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 24/1/2026 & ώρα 11 π.μ. στον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα αδέλφια: Σταματία χήρα Αθαν. Κορδέλα, Ανδριάνα χήρα Αθαν. Θεοφιλάτου, Κωνσταντίνα χήρα Ευαγγ. Ντάνου.
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε το Σάββατο 24-1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, θεία & γιαγιά
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα)
ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΕΒΙΤΗ
= ΕΤΩΝ 78 =
Κηδεύουμε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Κωνσταντίνος & Αγγελική Μαλεβίτη, Βασίλειος Μαλεβίτης
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: Ειρήνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Αντώνιος & Φωτεινή Βέργου,
Ευάγγελος & Σταυρούλα Βέργου,
Γεώργιος & Βενετία Βέργου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο ΕΚΑΜΕ - ΑΙΓΙΟΥ.
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96
Κηδεύουμε την Δευτέρα 26-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
