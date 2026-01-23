Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 24 και την Δευτέρα 26-1-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο  

ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΜΕΡΕΛΗ

ΕΤΩΝ: 70

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 24-1-2026 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Σκιαδά Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δήμητρα

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Μέρελης,

Ιωάννα & Αχιλλέας Φετεκέκης

Ελένη Μέρελη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΓΕΡ. ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ

(ΕΤΩΝ 87)

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 24/1/2026 & ώρα 11 π.μ. στον ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια: Σταματία χήρα Αθαν. Κορδέλα, Ανδριάνα χήρα Αθαν. Θεοφιλάτου, Κωνσταντίνα χήρα Ευαγγ. Ντάνου.

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   71

Κηδεύουμε το Σάββατο  24-1-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΗΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

KHΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, θεία  &  γιαγιά   

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα)

ΑΡΙΣΤ. ΜΑΛΕΒΙΤΗ      

 =   ΕΤΩΝ  78  = 

Κηδεύουμε  το  Σάββατο   24  Ιανουαρίου  2026  και  ώρα  11 π.μ.   από  τον  Ιερό  Ναό  ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &  ΕΛΕΝΗΣ  -  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ  Συνοικισμού  (Αιγίου).

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ   ΩΡΑ  10.30 π.μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κωνσταντίνος  &  Αγγελική  Μαλεβίτη, Βασίλειος Μαλεβίτης      

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ: Ειρήνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Αντώνιος  &  Φωτεινή  Βέργου,   

Ευάγγελος  &  Σταυρούλα  Βέργου, 

Γεώργιος  &  Βενετία  Βέργου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ       

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ           

Παράκληση  της  οικογένειας  αντί  στεφάνων να γίνουν  δωρεές  στο  ΕΚΑΜΕ - ΑΙΓΙΟΥ.

Μετά  την  ταφή  η  οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια  στο  «Δημοτικό  Κυλικείο»  έναντι  του  κοιμητηρίου.   
 
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276 ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.

------------------ 

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΣΤΕΦΑΝΟ  ΑΡΙΣΤ. ΧΑΝΤΖΗ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΕΤΩΝ 96

Κηδεύουμε την Δευτέρα  26-1-2026  & ώρα  1 μ. μ.  από  τον Ιερό  Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.                                                      

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ & ΤΑΝΙΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΤΕΛΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

