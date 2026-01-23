Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία από το Μουσικό Σχολείο στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκαν, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Εβδομάδας Δράσεων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε η Μαθητική Κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Πατρών, με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της δημόσιας μουσικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Όπως τονίστηκε, το Μουσικό Σχολείο δεν περιορίζεται στην εικόνα των συναυλιών και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αλλά χαρακτηρίζεται από μια απαιτητική καθημερινότητα, την οποία καλούνται να διαχειριστούν μαθητές και εκπαιδευτικοί, σε συνθήκες που –όπως επισημάνθηκε– υποβαθμίζουν τη Δημόσια Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διατυπώθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων η δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων, η κατάργηση της χρήσης προκατασκευασμένων αιθουσών, η αγορά και συντήρηση μουσικών οργάνων και εποπτικού υλικού, η παροχή δωρεάν σύγχρονων μουσικών βιβλίων, καθώς και η πλήρης κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς.

Παράλληλα, τέθηκε το ζήτημα της μοριοδότησης για την εισαγωγή αποφοίτων στις μουσικές και καλλιτεχνικές σχολές και της πιστοποίησης του επιπέδου των σπουδών που παρέχονται στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι μαθητές υπογράμμισαν ότι αγωνίζονται για ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς για τους οικονομικά αδύναμους, διεκδικώντας ένα δημόσιο, ποιοτικό και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε κοινό μέτωπο με γονείς και καθηγητές.