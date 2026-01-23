Πάτρα- Καρναβάλι: Ετοιμότητα για κατασχέσεις σε υπαίθριες καντίνες- Τα μέτρα και οι έλεγχοι

Με στόχο ένα ασφαλές και χωρίς προβλήματα Πατρινό Καρναβάλι 2026, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε μια σειρά μέτρων για ελέγχους και πρόληψη προβλημάτων.

Προστασία των τοπικών προϊόντων και έλεγχοι ποτών

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο thebest.gr, τόνισε ότι, όπως και πέρυσι, θα δοθεί έμφαση στη συμμόρφωση της αγοράς. «Αρχικά, να πω, ότι πέρυσι ήταν επιτυχημένη η διαδικασία, της συνεργασίας των φορέων. Είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμόρφωση της αγοράς, στους κανονισμούς. Υπήρξε πλήρης συμμόρφωση, σε ό, τι αφορά την Μαυροδάφνη δηλαδή τα καταστήματα πωλούσαν μόνο την γνήσια αλλά και ο πληθυσμός, με το φυλλάδιο που είχαμε μοιράσει και υπήρξε ενημέρωση, έκανε έλεγχο της ταινίας γνησιότητας. Ήταν ένα μέτρο προστασίας του ΠΟΠ προϊόντος της περιοχής μας. Το ίδιο θα γίνει και φέτος και αυτό ήταν ένα από τα θέματα, που συζητήθηκαν στη σύσκεψη».

Υγειονομικοί έλεγχοι και ποιότητα τροφίμων

«Το δεύτερο θέμα, αφορά, την διακίνηση των ποτών, δηλαδή τις παράνομες εισαγωγές. Πρόκειται για μια κίνηση που θα γίνει με συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών», προσθέτει.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν στα κρέατα και την εισαγωγή τους, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, ενώ τα καταστήματα εστίασης θα υπόκεινται σε έλεγχο για την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Οι αρμόδιες επιτροπές θα είναι μικτά κλιμάκια, στα οποία θα συμμετέχουν και οι φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και αισχροκέρδειας.

Χημικές τουαλέτες και υποδομές

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις υποδομές για το κοινό: «Το θέμα με τις τουαλέτες, τέθηκε και φέτος στην σύσκεψη. Ζητήσαμε από τον Δήμο Πατρέων να υπάρχουν ή χημικές τουαλέτες ή να παραμείνουν ανοιχτές οι δημόσιες τουαλέτες, -που δεν υπάρχουν και πολλές- ώστε να ανταποκρίνονται στο πληθυσμιακό φορτίο της Πάτρας, εκείνων των ημερών και αφού δεν υπάρχουν δημόσιες, τότε πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη από τον Δήμο για χημικές τουαλέτες».

Μικροπωλητές

«Ο Δήμος υποσχέθηκε στη σύσκεψη, ότι δεν θα δώσει άδειες, υπαίθριων καταστημάτων, παρά μόνο σε μικροπωλητές με καρναβαλικά προϊόντα, και όχι σε είδη εστίασης δηλαδή σουβλάκια κ.ο.κ. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει ετοιμότητα για κατασχέσεις, όπου εντοπιστούν τέτοιες υπαίθριες καντίνες», σημείωσε η κ. Μαστοράκου.

Ερυθρός Σταυρός και ιατρική κάλυψη

Ο Ερυθρός Σταυρός θα λειτουργήσει ξανά υπαίθριο ιατρείο σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών μέθης, όπως τονίζει η κ. Μαστοράκου: «Θα υπάρχει, η συμβολή του Ερυθρού Σταυρού, με το πολύτιμο -όπως αποδείχθηκε- υπαίθριο ιατρείο, σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ, για την αντιμετώπιση των περιστατικών μέθης. Πέρυσι, με το ιατρείο, υπήρξε μια εκπληκτική επιτυχία καθώς λιγότερα από 10 περιστατικά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

Ενημέρωση κοινού και διαχείριση καταγγελιών

Όπως και πέρυσι, θα μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια στα ΚΤΕΛ της Πάτρας και της Αθήνας, ενώ θα λειτουργεί ομάδα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, «που αποδείχτηκε χρήσιμο εργαλείο, καθώς υπήρξε άμεση ανταπόκρισή μας στις καταγγελίες που είχαμε από διάφορους φορείς όπως ο ΣΚΕΑΝΑ».