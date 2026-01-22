Σύσκεψη από την Π.Ε. Αχαΐας για συντονισμό εν όψει Καρναβαλιού

Στοχεύοντας σ’ ένα ασφαλές και χωρίς προβλήματα Πατρινό Καρναβάλι 2026, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαΐμης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη φορέων, σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

«Τα τελευταία χρόνια εργαζόμαστε για ένα ποιοτικό και ασφαλές καρναβάλι και τα έχουμε καταφέρει με προσπάθεια, σχεδιασμό και συνέπεια. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε, μέσα από τους συντονισμένους ελέγχους, τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εθελοντές μας, να διασφαλίσουμε τη θετική εικόνα του Πατρινού Καρναβαλιού. Στο πλαίσιο αυτό, και φέτος, θα πραγματοποιήσουμε καμπάνια με ενημερωτικά φυλλάδια, που αφορούν στα μέτρα ασφαλείας, που καλό είναι να γνωρίζουμε, ώστε να διασκεδάσουμε χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας ή άλλους», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας.

Στην αγαστή συνεργασία που υπάρχει για το σκοπό αυτό αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου τονίζοντας: «Με δεδομένη τη μεγάλη επισκεψιμότητα που αναμένεται και φέτος, η υγειονομική θωράκιση του Πατρινού Καρναβαλιού αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εργαζόμαστε συστηματικά, σε στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, τις υγειονομικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εθελοντικούς οργανισμούς, ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση σε κάθε ενδεχόμενο. Στόχος μας είναι το Πατρινό Καρναβάλι 2026 να παραμείνει μια μεγάλη γιορτή χαράς και συμμετοχής, που θα συνδυάζει το κέφι με την υπευθυνότητα και την προστασία της δημόσιας υγείας για όλους – κατοίκους και επισκέπτες».

Στη σύσκεψη ήταν παρόντες εκπρόσωποι εκ μέρους των Αρχών και Φορέων: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΔΕ, Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΔΕ, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Τμήμα Εμπορίου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΔΕ, Δήμο Πατρέων, Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, KETX, Γενικό Χημείο Κράτους, Τελωνείο, Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πάτρας, ΕΦΕΤ, Επιθεώρηση Υγιεινής και Ασφάλειας και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.