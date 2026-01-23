Πάτρα: «Διακόσμησαν» τους καρναβαλικούς μπάστακες με το «καλημέρα» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Έγραψαν σε βάσεις στις οποίες στέκονται καρναβαλικές φιγούρες
Τα δικά τους "στολίδια" πρόσθεσαν άγνωστοι σε καρναβαλικούς μπάστακες στο κέντρο της Πάτρας, στις βάσεις των οποίνων έγραψαν με σπρέι.
Το θέμα θίγει ο Γιώργος Γιαπρακάς στη σελίδα "Πάτρα, αυτά που δε λέγονται" στο facebook.
Αναλυτικά αναφέρει:
Είναι πραγματικά θλιβερό. Πριν καλά-καλά προλάβουν οι μπάστακες να δώσουν το καρναβαλικό χρώμα και πνεύμα στην πόλη , που όλοι χρειαζόμαστε, οι γνωστοί «καλλιτέχνες» της ασχήμιας , έπιασαν δουλειά.
Είναι απορίας άξιο:
Πόσο "μάγκας" νιώθεις όταν βρωμιζεις κάτι που φτιάχτηκε για να ομορφύνει την πόλη σου εν όψει μιας γιορτής όπως είναι το καρναβάλι ;
Πόση έλλειψη παιδείας χρειάζεται για να καταστρέφεις την προσπάθεια των άλλων;
Ο βανδαλισμός δεν είναι άποψη, ούτε επανάσταση. Είναι αισθητική γύμνια και πλήρης ασέβεια προς όλους .
Η Πάτρα είναι το σπίτι μας , το Καρναβάλι είναι μέρος της ιστορία μας και η χαρά μας. Ας μάθουμε επιτέλους να το προστατεύουμε από όσους το μισούν τόσο πολύ, ώστε να θέλουν να το ασχημύνουν.
Ντροπή και μόνο.
Σημ: Τα παραπάνω ισχύουν για οποιοδήποτε κτίριο , μνημείο κλπ βανδαλιζεται με τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο
