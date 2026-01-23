Πάτρα: «Διακόσμησαν» τους καρναβαλικούς μπάστακες με το «καλημέρα» - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Τα δικά τους "στολίδια" πρόσθεσαν άγνωστοι σε καρναβαλικούς μπάστακες στο κέντρο της Πάτρας, στις βάσεις των οποίνων έγραψαν με σπρέι.

Το θέμα θίγει ο Γιώργος Γιαπρακάς στη σελίδα "Πάτρα, αυτά που δε λέγονται" στο facebook.

Αναλυτικά αναφέρει:

Είναι πραγματικά θλιβερό. Πριν καλά-καλά προλάβουν οι μπάστακες να δώσουν το καρναβαλικό χρώμα και πνεύμα στην πόλη , που όλοι χρειαζόμαστε, οι γνωστοί «καλλιτέχνες» της ασχήμιας , έπιασαν δουλειά.

Είναι απορίας άξιο:

Πόσο "μάγκας" νιώθεις όταν βρωμιζεις κάτι που φτιάχτηκε για να ομορφύνει την πόλη σου εν όψει μιας γιορτής όπως είναι το καρναβάλι ;

Πόση έλλειψη παιδείας χρειάζεται για να καταστρέφεις την προσπάθεια των άλλων;

Ο βανδαλισμός δεν είναι άποψη, ούτε επανάσταση. Είναι αισθητική γύμνια και πλήρης ασέβεια προς όλους .

Η Πάτρα είναι το σπίτι μας , το Καρναβάλι είναι μέρος της ιστορία μας και η χαρά μας. Ας μάθουμε επιτέλους να το προστατεύουμε από όσους το μισούν τόσο πολύ, ώστε να θέλουν να το ασχημύνουν.

Ντροπή και μόνο.

Σημ: Τα παραπάνω ισχύουν για οποιοδήποτε κτίριο , μνημείο κλπ βανδαλιζεται με τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο