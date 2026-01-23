Back to Top
Άστρος: Οδύνη στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στον ιερό ναού Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα στο Άστρος Κυνουρίας για να πουν το τελευταίο αντίο

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε σήμερα (23.01.2026) η κηδεία του 53χρονου λιμενικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας εν ώρα καθήκοντος, παλεύοντας με τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα, στο Άστρος Κυνουρίας, συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του για να τον αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που έπεσε εκτελώντας το καθήκον του.

Στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν το παρών ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας και ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε… «Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο».

