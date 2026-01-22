Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ χήρα ΔΗΜ. ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΕΡΕΥΣ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΤΣΑΚΩΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ

ΕΤΩΝ 73

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 12.15 Μ.Μ. ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ ΡΙΤΣΩΝΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΕΥΘΥΜΙΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ}

~•ΕΤΩΝ 70•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1/2026 & ΩΡΑ 3 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

• ΝΙΚΟΚΕΤΑ χήρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

• ΚΑΛΛΙΟΠΗ χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

• ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ :

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΛΥΖΟΥ

• ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

• ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

• ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

• ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

• ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

XΡΗΣΤΟ ΗΡΩΔΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 71

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΤΡΙΚΟΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού & θείο

ΝΤΕΡΤΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΕΤΩΝ: 88

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 23-1-2026 και ώρα 2.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Χιόνα Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Γεωργία Ντερτινή, Ευφροσύνη & Νικόλαος Γκολώνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Μαρία, Βασιλική, Θεοδώρα, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------