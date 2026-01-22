Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα

Ο Γιάννης Μπέζος, σε πρόσφατη συνέντευξή του, τόνισε πως το ταλέντο είναι έμφυτο, ενώ η προσωπικότητα καλλιεργείται με τον χρόνο, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους δεν τον ελκύει η προοπτική συνεργασίας με το Netflix.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε την Πέμπτη (22.01.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Μαίρη Αργυριάδου, απαντώντας ανοιχτά σε όλα τα ερωτήματα.

«Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος είπε στη συνέχεια: «Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Σιχαίνομαι τη μιζέρια, δεν τη θέλω καθόλου.

Τα “Φαντάσματα” ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια σειρά που είχε κάτι να πει στο χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει ρίσκο, να μη φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα.Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα.Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ που είμαστε.