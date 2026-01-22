Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στην Αττική καταγράφηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής της χθεσινής κακοκαιρίας

Στην Αττική καταγράφηκαν τα 8 μεγαλύτερα...

Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.

Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.

Ο χάρτης που επισυνάπτεται παρουσιάζει την κατανομή της βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, μέχρι τις 23.40, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 30χρονο μετά από ραντεβού μέσω ψεύτικου διαδικτυακού λογαριασμού

Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Ο ρόλος του ρέματος της Ευρυάλης στις φονικές πλημμύρες

Οι ΗΠΑ αποχωρούν σήμερα επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αττική Βροχή

Ειδήσεις