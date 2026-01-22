Στην Αττική καταγράφηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής της χθεσινής κακοκαιρίας

Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.
Στην Αττική σημειώθηκαν τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής, κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα συνολικά ύψη βροχής στο σταθμό στου Παπάγου έφτασαν τα 174 χιλιοστά.
Επιπλέον μέχρι χθες στις 23:40, σύμφωνα με τις μετρήσεις από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σε Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά και Ηλιούπολη, καταγράφηκαν πάνω από 140 χιλιοστά βροχής.
Ο χάρτης που επισυνάπτεται παρουσιάζει την κατανομή της βροχής σε όλη την ελληνική επικράτεια την Τετάρτη 21/01/2026, μέχρι τις 23.40, αξιοποιώντας τις μετρήσεις 543 μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
