Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε 30χρονο μετά από ραντεβού μέσω ψεύτικου διαδικτυακού λογαριασμού

Θύμα επίθεσης από δύο νεαρά άτομα κατήγγειλε ότι έπεσε 30χρονος, χθες το απόγευμα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με τα στοιχεία ανήλικης, ο 23χρονος έκλεισε ραντεβού με τον 30χρονο. Όταν οι δύο συλληφθέντες συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά με χρήση αιχμηρού αντικειμένου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αντιδρώντας, ο 30χρονος -κατά την ίδια ανακοίνωση- τους έσπρωξε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Ακολούθως, ο καταγγέλλων διέφυγε, εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν μετά την αποχώρησή του.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 23χρονος, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη στην Αστυνομία, όπου συνελήφθη, επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση από κοινού και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.