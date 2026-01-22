Ρόδος: 11 μποφόρ σαρώνουν το νησί

Η έντονη κακοκαιρία πλήττει τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, με ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τα 10 μποφόρ, ενώ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, καταγράφηκαν ριπές που άγγιξαν ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Λόγω των καιρικών φαινομένων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 32 κλήσεις, κυρίως για περιστατικά πτώσεων δέντρων και κλαδιών. Από νωρίς κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και εθελοντές, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Η Ρόδος και άλλα νησιά παραμένουν συγκοινωνιακά αποκομμένα από χθες καθώς η ένταση των ανέμων έχει ακυρώσει δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων.

Επίσης, πολλαπλές διακοπές του ρεύματος καταγράφονται διαδοχικά σε πολλές περιοχές της Ρόδου έως και αυτή την ώρα δημιουργώντας έτσι αντίστοιχα προβλήματα στους πολίτες.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα Δωδεκάνησα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα που αναμένεται να πνέουν ακόμη και με ριπές στα 10-11 μποφόρ, ενώ χθες το μεσημέρι έφθαναν τα 90 χλμ στην πόλη της Ρόδου που μεταφράζεται σε 9-10 μποφόρ.

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα παραμένουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Δημοτικό Ωδείο. Κλειστά είναι επίσης τα σχολεία στη Σύμη, Λέρο και Καστελόριζο μετά από αποφάσεις των δημάρχων των νησιών.

Κλειστό παραμένει τμήμα της οδού Παπαλουκά, λόγω πτώσης δέντρου και τοιχίου, ενώ στην περιοχή Αφάντου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό εξαιτίας συσσώρευσης φερτών υλικών. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Θωμάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι οι άνεμοι χθες έφτασαν τα 11 μποφόρ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 26 αναφορές για πτώσεις δέντρων και κλαδιών.