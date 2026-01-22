Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για Γροιλανδία και Αρκτική

Αλαλούμ και γκρίνια με τη «συμφωνία» Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Λέει ψέματα» – «Είναι μια ιδέα» απαντά ο ίδιος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική. Δηλώσεις Τραμπ στο CNBC: «Θα συμμετέχουν στα ορυκτά και στον Χρυσό Θόλο»

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ρόλο τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία.

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> LIVE FROM DAVOS: President Donald J. Trump announces framework for a future deal with Greenland.<br><br>MUST WATCH <a href="https://t.co/FmIE0dV0Fj">pic.twitter.com/FmIE0dV0Fj</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/2014083005405409664?ref_src=twsrc%5Etfw">January 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ερωτηθείς για το χρονικό ορίζοντα της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Για πάντα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «είναι λίγο περίπλοκη» και ότι οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Ανακοίνωση από το Νταβός: Πλαίσιο για Γροιλανδία και Αρκτική

Λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας που αφορά «τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή».

Όπως ανέφερε, εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, «θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ». Στο ίδιο μήνυμα γνωστοποίησε ότι, βάσει αυτής της κατανόησης, δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, εξέλιξη που συνέβαλε και στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές. Ο «Χρυσός Θόλος» και οι επόμενες διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις για το πώς θα συνδεθεί το πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» με τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς προχωρούν οι επαφές. Την ευθύνη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο ειδικός απεσταλμένος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θα λογοδοτούν απευθείας στον ίδιο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw">@POTUS</a> on Greenland: "The deal is going to be put out pretty soon... it gets us everything we needed to get." <a href="https://t.co/S3X95XCm1S">pic.twitter.com/S3X95XCm1S</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2014069502615466111?ref_src=twsrc%5Etfw">January 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Νταβός, ο Τραμπ είπε ότι «η συμφωνία θα παρουσιαστεί σχετικά σύντομα», προσθέτοντας ότι «είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά αρκετά προχωρημένη και μας δίνει όλα όσα χρειαζόμασταν». Αντιδράσεις από τη Δανία και αιχμές Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, δημοσιογράφος μετέφερε στον Τραμπ τη θέση του Δανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος φέρεται να απέρριψε κάθε συζήτηση περί απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι δεν του αρέσει να ενημερώνεται «από δεύτερο χέρι» και ότι, αν υπάρχει διαφωνία, θα προτιμούσε να του ειπωθεί απευθείας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> HOLY CRAP! Donald Trump takes no BS <br><br>Q: The Danish foreign minister said he rejects your negotiations for Greenland.<br><br>TRUMP: If he wants to tell me that? He can tell me to my FACE. I'll be discussing with THIS man [Mark Rutte]. Frankly, he's MORE IMPORTANT. <a href="https://t.co/q1WrzM7Ksd">pic.twitter.com/q1WrzM7Ksd</a></p>— Eric Daugherty (@EricLDaugh) <a href="https://twitter.com/EricLDaugh/status/2014042461585256796?ref_src=twsrc%5Etfw">January 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>