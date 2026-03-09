Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «Κίμων»

Επίσκεψη θα κάνουν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα Κίμων που πλέει ανοιχτά της Λεμεσού.

Οι δυο ηγέτες θα επισκεφτούν τη φρεγάτα που βρίσκεται σε επιχειρησιακή αποστολή για την άμυνα της Κύπρου, λόγω των πυραυλικών επιθέσεων που δέχτηκαν οι βρετανικές βάσεις στο νησί. Την είδηση μετέδωσε η τηλεόραση του OPEN.

Στη συνέχεια θα επιθεωρήσουν τα F16 που έχουν αποσταλεί από την Ελλάδα στη Μεγαλόνησο.

Η επίσκεψη θα γίνει μετά τη συνάντηση και τις δηλώσεις των τριών ηγετών. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο καταφτάνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ελλάδας έρχονται στο νησί μία εβδομάδα μετά την απόφασή τους να στείλουν στρατιωτική βοήθεια για την προστασία της Κύπρου.