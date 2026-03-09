Πάτρα: Eνημερωτική ημερίδα για τη νεανική βία και την παραβατικότητα

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 07/03/2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Βία και Παραβατικότητα στην Εφηβεία: Πρόληψη & Αντιμετώπιση»

Η ενημερωτική ημερίδα διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Αγωγή Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκπαιδευτικοί και γονείς, των οποίων η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα διαδραστική με πληθώρα ερωτημάτων και γόνιμο διάλογο με τους εισηγητές Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.Και συνεχίζει:

Κατά την ημερίδα αναπτύχτηκε από Αξιωματικούς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας μια βαθύτερη και πολυδιάστατη

προσέγγιση, αναφορικά με τις μορφές της βίας, την πρόληψη και την ενίσχυση της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης για το κοινωνικό ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας.

Την εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας πραγματοποίησε ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ.

Οι διαλέξεις και οι ομιλίες στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν από τους :

• Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χαράλαμπο Σφέτσο με θέμα : «Υποχρεώσεις

εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας».

• Αστυνόμο Α΄ (Ε.Κ.) – Ψυχολόγο Ιωάννα Τσάκωνα, με θέμα : « Η Δύναμη της

σιωπηλής πλειοψηφίας – Πρακτικές και ψυχολογικά εργαλεία ενεργοποίησης

της σιωπής» και

• Αστυνόμο Β’ Γεώργιο Μπατζή με θέμα : «Σχολικός εκφοβισμός και νεανική

παραβατικότητα».

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Αστυνόμος Α' Ιγνάτιος Τριανταφύλλου Προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης ΔημοσιογράφωνΔυτικής Ελλάδας.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, συμμετέχοντας σε ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των μαθητών.