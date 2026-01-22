Κακοκαιρία: Πώς έγιναν οι τραγωδίες με τους δύο νεκρούς σε Άνω Γλυφάδα και Άστρος Κυνουρίας

Στο σπίτι της προσπαθούσε να πάει η γυναίκα που έχασε τη ζωή της - Περιπολία έκανε ο 53χρονος λιμενικός που πνίγηκε στο Άστρος Κυνουρίας

Σε φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το απόγευμα τα νότια Προάστια της Αττικής με θύμα μια 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα η οποία έχασε τη ζωή της καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά της βροχής. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από τη δουλειά της προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Εκείνη την ώρα ένας ορμητικός χείμαρρος κατέβαινε από το βουνό προς την οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου με αποτέλεσμα να παρασύρει την ατυχή γυναίκα η οποία εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν στη μέση του δρόμου έχοντας παρασυρθεί νωρίτερα και αυτό από τον όγκο του νερού. Οι γείτονές της είδαν τι συνέβη, κάλεσαν σε βοήθεια και λίγη ώρα αργότερα οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν την 56χρονη, δυστυχώς, χωρίς τις αισθήσεις της.

Κάτοικος της περιοχής, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος, περιγράφει στο protothema.gr τα δραματικά δευτερόλεπτα κατά τα οποία η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της. «Μετά τις 9 ήταν. Πήγαινε να περάσει απέναντι, να πάει στο σπίτι της. Την παρέσυρε το ρέμα. Χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και δεν μπορούσαμε να τη σώσουμε. Βγήκαμε όλοι έξω αλλά... Λογικά θα χτύπησε γιατί όπως την παρέσυρε το ρέμα δεν μπορούσε να πιαστεί από πουθενά. Με τόσες πέτρες. Μόνο το ποδαράκια της φαίνονταν κάτω από το αυτοκίνητο. Τι να πω; 56 χρονών. Έχει και οικογένεια, ένα κορίτσι», λέει η κάτοικος της Άνω Γλυφάδας.

Σύμφωνα με άλλο γείτονα της 56χρονης, η άτυχη γυναίκα «κκατέβαινε το δρόμο και πήγε να περάσει απέναντι. Κατέβαζε τόσο νερό, δεν ήταν ψηλά το νερό, αλλά ήταν πολύ ορμητικό. Την πήρε και την έριξε κάτω. Πιθανόν να χτύπησε με το κεφάλι και να λιποθύμησε. Αλλά μετά την είχε καλύψει το νερό. Πνίγηκε σίγουρα». Ο ίδιος λέει ότι η 56χρονη «ήταν ανάποδα, κάτω από το αμάξι. Σαν να είχε κάνει βουτιά, είχε σφηνώσει το κεφάλι της από κάτω. Μόνο τα πόδια κρέμονταν έξω, δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε». Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Νεκρός 53χρονος λιμενικός

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του Τμήματος, όταν κατά τη διάρκεια πρόσδεσης σκαφών ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.