Γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα- ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές ακραίου κινδύνου εκτυλίχθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, όπου η σφοδρή και πολύωρη κακοκαιρία μετέτρεψε τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, μία γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην αυτοθυσία δύο ανδρών, την ώρα που λίγα τετράγωνα πιο πέρα μία άλλη γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και έχασε τη ζωή της.

Η δραματική στιγμή της διάσωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφορούν, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο. Τα νερά είχαν φουσκώσει επικίνδυνα και απειλούσαν να την παρασύρουν.

Την κρίσιμη στιγμή, δύο άνδρες έπεσαν μέσα στα ορμητικά νερά, ρισκάροντας τη ζωή τους, και κατάφεραν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας την παράσυρσή της.