Κακοκαιρία: Βομβαρδισμένο τοπίο η Ανω Γλυφάδα με δρόμους χείμαρρους και αυτοκίνητα θαμμένα στα μπάζα

Δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία η Άνω Γλυφάδα με τις εικόνες που έρχονται από την περιοχή να είναι αδιανόητες.

Ο χαρακτηρισμός βομβαρδισμένο τοπίο αποτυπώνει τι ακριβώς συνέβη από την σφοδρή βροχόπτωση.

Με το που ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης (21.01.2026) η έντονη βροχόπτωση οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας άρχισαν να ζουν δύσκολες καταστάσεις. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια παρασύροντας πέτρες, μπάζα, σκουπίδια από τον Υμηττό.

Οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί και άκρως επικίνδυνοι. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα νερά και βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα. Δίχως υπερβολή τα αυτοκίνητα θύμιζαν βάρκες που παρασύρονταν στη θάλασσα.

Μια ακόμη γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή όταν κάτοικοι της περιοχής την έσωσαν μέσα από τα ορμητικά νερά.