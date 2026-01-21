Καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας: Δύο νεκροί και εκτεταμένες πλημμύρες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 14, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή τον δρόμο, ο οποίος είχε μετατραπεί σε χείμαρρο λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Η σορός της εντοπίστηκε κάτω από αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις Αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δεκάδες περιστατικά πλημμυρών και εγκλωβισμών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες ζημιές.

Θανατηφόρο περιστατικό καταγράφηκε στο Παράλιο Άστρος, όπου ένας 52χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στη θάλασσα, στην προσπάθειά του να δέσει σκάφος εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, συσσωρευμένα νερά κάλυψαν σχεδόν πλήρως οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι οδηγοί κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους.

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και εικόνες χάους στο Λεκανοπέδιο – Πάνω από 600 κλήσεις στην Πυροσβεστική Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής. Στην Άνω Γλυφάδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες να καταλήγουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κάδους απορριμμάτων να παρασύρονται και να καρφώνονται σε οχήματα, ενώ λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στην άνοδο δρόμου λόγω της έντασης των νερών.

Στον Κάλαμο, οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από κατοικία κοντά στο ρέμα της Ρεβυθιάς, ενώ αποκλεισμένες παρέμειναν οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Στον Ωρωπό, η συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο από το Μαρκόπουλο προς τον Κάλαμο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί οδηγών, με τα συνεργεία του δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία.

Στον Ασπρόπυργο, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του ρέματος Αγίου Ιωάννη οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με κατοίκους να απομακρύνονται προσωρινά από τα σπίτια τους. Αργότερα, η στάθμη υποχώρησε σε ασφαλή επίπεδα και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από χθες το πρωί έως και σήμερα στις 18:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 603 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στην Αττική, όπου μόνο από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης καταγράφηκαν 370 κλήσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, ενώ ακολούθησαν κοπές δέντρων, μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων.

Στην Πελοπόννησο, η Πυροσβεστική δέχθηκε 64 κλήσεις, με τις περισσότερες παρεμβάσεις να αφορούν κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν 146 κλήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ στην Ήπειρο σημειώθηκαν 23 κλήσεις, σχεδόν αποκλειστικά για κοπές δέντρων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προβλήματα σε μέσα σταθερής τροχιάς

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διακοπές και εκτροπές σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η οδός Πειραιώς στο Μοσχάτο, η Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά και το Κερατσίνι, η λεωφόρος Ποσειδώνος, καθώς και δρόμοι σε Σπάτα και Νέα Μάκρη.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πλημμύρισε ο σταθμός του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, ενώ τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα στη Γραμμή 1 του Μετρό. Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν στη Γραμμή 7 του Τραμ, κυρίως σε περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Ακινητοποιήθηκε επίσης αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα – Αθήνα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δεκέλειας, με τους 30 επιβάτες να μεταφέρονται στον προορισμό τους με λεωφορεία. Αργότερα το βράδυ, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα – Δεκέλεια – Αθήνα αποκαταστάθηκε και τα δρομολόγια άρχισαν να ομαλοποιούνται σταδιακά.

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας – Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, οι χιονοπτώσεις είναι έντονες και συνεχείς, με υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα να καλύπτεται από παχύ στρώμα χιονιού. Στην Καρδίτσα, οι αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου έχουν χιονιστεί με ύψος που ξεπερνά το ένα μέτρο, ενώ στο Μέτσοβο και τα Τζουμέρκα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Στα Τρίκαλα, η χιονόπτωση στα ορεινά ξεπέρασε το μισό μέτρο, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, χάρη στην άμεση δράση 61 μηχανημάτων της περιφερειακής αρχής.

Στην Εγνατία Οδό η άρση απαγόρευσης για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων έληξε στις 15:30, ενώ σε περιοχές της Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας συνεχίζονται ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις, με υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλα τα οχήματα.

Στη Φθιώτιδα, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 50 εκατοστά στη Δυτική περιοχή, ενώ στην Ευρυτανία και την Εύβοια καταγράφονται προβλήματα στους δρόμους και αυξημένες στάθμες νερού σε ποτάμια και ρέματα.

Στην Πρέβεζα και το Ηράκλειο Κρήτης, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει μικροδιακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων. Στη Γαύδο, δύο βάρκες βυθίστηκαν και καΐκια βγήκαν στη στεριά, ενώ ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε στη θάλασσα.

Στο Ηράκλειο, δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά, και οι πτήσεις και τα δρομολόγια πλοίων πραγματοποιούνται κανονικά.

Στο Βόρειο Αιγαίο, η Περιφέρεια έχει τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να αναμένονται έως το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου. Μάλιστα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία την Πέμπτη (22/1)

Έως και το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να διαρκέσει η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε σήμερα τη χώρα, ενώ έπειτα αναμένεται να περιοριστεί στα ανατολικά.

Συγκεκριμένα, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στο Ανατολικό Αιγαίο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις μεσημβρινές στα Δωδεκάνησα που θα συνοδεύονται από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικές βροχές ή χιονόνερο και σποραδικές καταιγίδες . Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία γρήγορα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικότερα τμήματα της Θράκης. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν στα ορεινά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ηπειρο νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν σε 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι στα νότια σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο και από το απόγευμα και στην ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις κατά τόπους θα σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεησμέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και μέχρι το πρωί στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές.

Άνεμοι: Θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί, στα βόρεια 6 με 8 που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ και στα νότια 8 με 10 μποφόρ που βαθμιαία από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα Δωδεκάννησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-01-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πρόσκαιρες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι και στο Αιγαίο από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.