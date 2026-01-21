Παράλιο Άστρος: Mαρτυρία για τον θάνατο του λιμενικού - «Μας πήρε όλους το κύμα»

Τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος έχασε ένας 53 λιμενικός στο Άστρο Κυνουρίας, στην ηρωική προσπάθειά του να προστατεύσει πολίτες και περιουσίες από τη σφοδρή κακοκαιρία.

Ο έμπειρος σημαιοφόρος, που υπηρετούσε στο τοπικό τμήμα του Λιμενικού, άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος το Σώμα και την τοπική κοινωνία.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας, στην οποία ο άτυχος ένστολος βρισκόταν μαζί με τη διοικήτρια του τμήματος. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή. Η ανάγκη για την άμεση πρόσδεση σκαφών που κινδύνευαν να παρασυρθούν, οδήγησε το κλιμάκιο στην προβλήτα για να συνδράμει στις εργασίες.

Εκεί, ένα τεράστιο κύμα «σάρωσε» το σημείο, παρασύροντας στο νερό τον 53χρονο, τη στιγμή που προσπαθούσε να ασφαλίσει ένα σκάφος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Η συγκλονιστική μαρτυρία

Η εικόνα στο λιμάνι ήταν εφιαλτική, καθώς ο λιμενικός δεν ήταν ο μόνος που βρέθηκε στο νερό. Αυτόπτης μάρτυρας, ο ψαράς Θεοφάνης Δαμιανός, περιγράφει στον Alpha τις στιγμές απόλυτου χάους:

"Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έκανε ζημιά στο λιμάνι μας. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία - τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας (λιμενικός). Καβάλαγε τον μώλο η θάλασσα που ερχόταν απο τις Σπέτσες. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».

Ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι κατάφεραν να βγουν από το νερό, ο σημαιοφόρος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν απέβησαν άκαρπες. Η διοικήτρια του τμήματος, που ήταν μαζί του, είναι καλά στην υγεία της, σοκαρισμένη ωστόσο από την απώλεια του συνεργάτη της.