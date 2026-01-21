Δολοφονία- Αγρίνιο: «Το έκανε από φόβο», λέει ο αδελφός του δράστη

Ο αδελφός του 44χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή στο Αγρίνιο, περιγράφει μια κατάσταση φόβου και πίεσης που φέρεται να βίωνε ο κατηγορούμενος πριν από το μοιραίο περιστατικό.

«Ο αδελφός μου φοβόταν, είναι αθώος χίλια τα εκατό. Το έκανε από φόβο. Τον σημάδευε για αυτό πυροβόλησε. Δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, να κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε, στις «Αποκαλύψεις», με βεβαιότητα, τονίζοντας ότι η πράξη του δεν ήταν αποτέλεσμα κακής προαίρεσης, αλλά φόβου για τη σωματική του ακεραιότητα.

Σχετικά με τις φήμες ότι ο κατηγορούμενος απέφευγε το καφενείο τις τελευταίες εβδομάδες επειδή δεχόταν απειλές από το θύμα, ο αδελφός του διευκρίνισε: «Η αλήθεια είναι ότι, την επόμενη μέρα από το Πάσχα που άρχισε και τον απειλούσε ο Κώστας, ο αδελφός μου —που ήταν άνθρωπος του καφενείου, δεν υπήρχε βράδυ να μην πάει— έκοψε το καφενείο και καθόταν μέσα στο σπίτι. Ήθελε να μην δώσει δικαίωμα, γιατί φοβόταν μην τον βρει ο Κώστας και τον πειράξει».