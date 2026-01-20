Αγρίνιο: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη», κατέθεσε η σύζυγος του 50χρονου κοινοτάρχη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση της συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγρινίου, ο οποίος δολοφονήθηκε το Σάββατο από πυροβολισμούς συγχωριανού του και πρώην φίλου του.

Λίγες ώρες μετά το φονικό, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 40χρονης για να λάβουν την κατάθεσή της.

Η γυναίκα θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, καθώς γνώριζε καλά τόσο το θύμα όσο και τον 44χρονο δράστη. Παρά τη σοβαρότητα του εγκλήματος, φέρεται όπως μεταδίδει το Star, να δήλωσε πως δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο κατηγορούμενος θα μπορούσε να φτάσει σε μια τέτοια πράξη. Τον περιέγραψε ως «καλό άνθρωπο», λέγοντας ότι της φερόταν με αγάπη και κατανόηση.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ικανό να δολοφονήσει κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί. Ο κατηγορούμενος, μου έλεγε συνεχώς ότι ο σύζυγός μου τον προκαλούσε και τον απειλούσε. Το παιδί μου έχω στο μυαλό μου και πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει ο ψυχισμός του την απώλεια του πατέρα του. Λυπάμαι πολύ για όλα όσα έγιναν», φέρεται να κατέθεσε.