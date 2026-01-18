Αιτωλοακαρνανία: Ήταν φίλοι για χρόνια, αλλά τελευταία είχαν έρθει σε ρήξη με εντάσεις, λένε κάτοικοι της περιοχής που έγινε η δολοφονία

Ο δράστης υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος

Αγριο έγκλημα έχει συγκλονίσει την Αιτωλοακαρνανία καθώς το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο 51χρονος πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενός 44χρονου που του είχε στήσει καρτέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το agrinionews, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται να ακολούθησε με το δικό του όχημα. Στο σημείο αυτό φέρεται ο 44χρονος να αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα υποστήριξε στην κατάθεσή του πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». «Παλαιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι για το περιστατικό και σύμφωνα με όσα λένε σε τοπικά Μέσα, ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο ωστόσο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Ο Κώστας Αλεξανδρής ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε για να στηρίξει την οικογένειά του, με μία μάνα και έναν αδερφό που τον είχαν ανάγκη. «Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάνε», λένε φίλοι και συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F4177924069203349%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="308" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις έρευνες ο δράστης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που ο 51χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές. Από τα πυρά, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε σε γκρεμό. Δείτε το όχημα του θύματος, το οποίο οι Αρχές απομάκρυναν από το σημείο:

Πηγή βίντεο: agrinionews.gr, agriniopress.gr Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 51χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας. Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας να παραδοθεί, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποίησε. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην τοπική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου και κρατείται.