Πάτρα- Ακραία καιρικά φαινόμενα και εργαζόμενοι διανομείς: Απαιτούν άμεσα μέτρα προστασίας

Με την προειδοποίηση της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες στην Πάτρα, οι εργαζόμενοι διανομείς και courier καταγγέλλουν ότι εκτίθενται σε σοβαρό κίνδυνο, κυρίως όσοι δουλεύουν με μηχανάκι.

Απαιτούν άμεσα μέτρα από το Υπουργείο Εργασίας και τους εργοδότες για την προστασία της ζωής τους και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, προειδοποιώντας ότι δεν θα ανεχτούν άλλα εργατικά ατυχήματα κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες.

"Τις επόμενες ώρες στην Πάτρα, με βάση την ανακοίνωση της ΕΜΥ αναμένονται ισχυρές καταιγίδες. Οι εργαζόμενοι courier και διανομείς στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες θα βρισκόμαστε εκτεθειμένοι στις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, που βάζουν την ζωή τους σε κίνδυνο κυρίως για όσους δουλεύουμε με μηχανάκι (διανομείς, courier, ταχυδρόμοι) αλλά και όσοι δουλεύουμε πεζοί ή με αυτοκίνητο-βαν.

Είναι εγκληματικές οι ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση της ΝΔ όσο και όλων των προηγούμενων, που μπροστά στην εξασφάλιση του κέρδους των επιχειρήσεων δεν υπολογίζουν την υγεία και την ασφάλεια του εργαζόμενου διανομέα, αναγκάζοντας τον να δουλεύει με καύσωνα, με παγετό, με κατακλυσμό!

Η εντατικοποίηση της δουλείας μας, τα εξαντλητικά ωράρια χωρίς ξεκούραση, οι ώρες πάνω στα μηχανάκια και στο τιμόνι, ο κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων που κάθε μέρα πληθαίνει, είναι κάποια από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι του κλάδου Ταχυδρομείων –Ταχυμεταφορών, ηλεκτρονικών πλατφορμών, μέσα σε αυτά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δεν θα ανεχτούμε για άλλη μια φορά να θρηνήσουμε κάποιον συνάδελφό μας. Απαιτούμε το Υπουργείο Εργασίας και οι εργοδότες να πάρουν εδώ και τώρα μέτρα για τις ακραίες καιρικές συνθήκες πριν σακατευτεί ένας ακόμα συνάδελφος!

Απαιτούμε:

Άμεσα το Υπουργείο να απαγορεύσει στους εργοδότες να απασχολήσουν διανομείς στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, courier, ταχυδρόμους με μηχανάκι σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Καμία απώλεια ημερομίσθιου ή αντικατάσταση ημερών τακτικής άδειας ανεξάρτητα σχέσεως εργασίας ( μισθωτοί,freelancers), αντίστοιχα να μην χαθεί μεροκάματο στους courier ή ημέρα κανονικής άδειας.

Άμεσα να διενεργηθούν έλεγχοι με ευθύνη του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ, σχετικά με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας.

Διασφάλιση δωρεάν χορήγησης όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας



ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ" αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.