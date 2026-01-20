Αποχώρηση αγροτών από τα μπλόκα της Περιμετρικής Πάτρας και της Ιόνιας Οδού

Μετά από περίπου ενάμιση μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες που είχαν στήσει μπλόκα στην Πάτρα και στην Ιόνια Οδό αρχίζουν σταδιακά να αποχωρούν, έπειτα και από τη χθεσινή τους συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Στην Πάτρα, τα τρακτέρ έχουν ήδη αποχωρήσει από την Περιμετρική Οδό, ενώ το πρωί της Τετάρτης σειρά παίρνουν οι αγρότες που είχαν αποκλείσει τα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό.

Οι αγρότες, που είχαν διανύσει μια περίοδο έντονης πίεσης και έντασης, δηλώνουν ότι η απόφασή τους να αποχωρήσουν είναι σταδιακή και οργανωμένη, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην κυκλοφορία και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των μεταφορών. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι θα παρακολουθούν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων και ότι η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.