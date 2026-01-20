Αναστέλλεται την Τετάρτη η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε αναστολή τίθεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα, δεν θα λειτουργήσουν οι Πανεπιστημιουπόλεις σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Με ευθύνη των Προέδρων να ειδοποιηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, να αναρτηθεί η ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους και να ρυθμιστεί το θέμα των αυριανών εξετάσεων.

Το Πανεπιστήμιο απευθύνει ισχυρή σύσταση για την αποφυγή κάθε μετακίνησης προς τις Πανεπιστημιουπόλεις, ενώ υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 11771.

Η ανακοίνωση

Λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Με ευθύνη των Προέδρων να ειδοποιηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, να αναρτηθεί η ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους και να ρυθμιστεί το θέμα των αυριανών εξετάσεων.

Θερμή παράκληση να αποφευχθούν οι μετακινήσεις σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις.

Υπενθυμίζουμε το αριθμό τηλεφώνου 11771 για έκτακτες ανάγκες.