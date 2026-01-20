Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Αναστέλλεται την Τετάρτη η λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Βρεφοκομείου, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΑΠΗ

Πάτρα: Αναστέλλεται την Τετάρτη η λειτου...

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΟΔΗΠ

Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται από το βράδυ, ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) ανακοίνωσε: "Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, γίνεται γνωστό από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ότι αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά τα ΚΑΠΗ του Δήμου και δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, καθώς επίσης τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ".

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία

Ειδήσεις