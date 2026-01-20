Πάτρα: Αναστέλλεται την Τετάρτη η λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Βρεφοκομείου, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΑΠΗ

Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται από το βράδυ, ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) ανακοίνωσε: "Λόγω της επιδείνωσης του καιρού, που αναμένεται από το βράδυ, γίνεται γνωστό από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ότι αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά τα ΚΑΠΗ του Δήμου και δεν θα λειτουργήσουν οι Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, καθώς επίσης τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ".