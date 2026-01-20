Back to Top
Πάτρα: Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα λόγω της κακοκαιρίας

Με απόφαση του Δήμου Πατρέων

Αναστέλλεται με απόφαση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Πατρέων η λειτουργία των Σχολείων Α΄βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, στη Δημοτική Ενότητα Ρίου και στο Αρκτικό Διαμέρισμα από την οδό Κανελλοπούλου μέχρι το Ρίον (συμπεριλαμβάνονται Συχαινά, Βούντενη κλπ). 

Η απόφαση αφορά την αυριανή μέρα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ

Πειραματικό  Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Πειραματικό  Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών,    ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Γυμνάσιο   Καστριτσίου,    Γυμνάσιο  Ρίου,   1ο Νηπ. Ρίου, 2ο Νηπ. Ρίου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών, Νηπ. Πανεπιστημίου Πατρών, Νηπ. Άνω Καστριτσίου, Νηπ. Κ. Καστριτσίου, Νηπ. Αγ. Βασιλείου,  Νηπ. Ακταίου,   Νηπ. Αραχωβιτίκων,    Νηπ. Δρεπάνου,   Νηπ.  Ψαθοπύργου, Νηπ. Σελλών,   2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών, 8/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών,  Δ.Σ Αγ.Βασιλείου,  Δ.Σ Αραχωβιτίκων, Δ.Σ Άνω Καστριτσίου, Δ.Σ Κ. Καστριτσίου, Δ.Σ Ακταίου, Δ.Σ Δρεπάνου, Δ.Σ Ρίου, Δ.Σ Σελλών, Δ.Σ Ψαθοπύργου.

ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων,  Ειδικό Νηπ. Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων, 38ο Νηπ., 43ο Νηπ., 49ο  Νηπ., 65ο  Νηπ., 48ο Νηπ., 49ο Δ.Σ, 40ο Δ.Σ, 43 Δ.Σ., 59ο Δ.Σ, 62ο Δ.Σ, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας,  13ο Γυμνάσιο,  9ο  ΓΕΛ.  

Η αναστολή λειτουργίας των εν λόγω σχολείων αποφασίστηκε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατεί με θυελλώδεις ανέμους που προκαλούν πτώσεις δένδρων, διακοπές ηλεκτροδότησης κλπ.

Η Πολιτική Προστασία και οι εργαζόμενοι του Δήμου, από το πρωί σήμερα παρεμβαίνουν σε όσες περιπτώσεις υπήρξαν πτώσεις δένδρων κλπ, απομακρύνοντας κλαδιά, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και αποκαθιστώντας την κυκλοφορία.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή να παρέμβουν όπου χρειαστεί για να το νέο κύμα που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να πλήξει την περιοχή από το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

