Ο Τραμπ απέκτησε ήδη τη Γροιλανδία μέσω... AI

Ερωτηθείς, δε, σχετικά προ ωρών αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει την περιοχή, ο πρόεδρος απάντησε «κανένα σχόλιο».

Στη λεζάντα γράφει: «Γροιλανδία: Έδαφος των ΗΠΑ από το 2026». Μια ανάρτηση που προϊδεάζει για τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου και την επικείμενη -όπως όλα δείχνουν- για ακόμη μια φορά καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.

Την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μία φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ όπου απεικονίζεται ο ίδιος, ακολουθούμενος από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να εγκαθιστά σε γροιλανδικό έδαφος μια αμερικανική σημαία.

Λίγες ώρες μετά την επιστολή του στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, στον οποίο είπε ότι… από τη στιγμή που η χώρα του «αποφάσισε» να μην του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, «δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά με γνώμονα την ειρήνη, αν και αυτή θα παραμένει πάντοτε κυρίαρχη προτεραιότητα», με φόντο την εμμονή του στο ζήτημα της Γροιλανδίας , ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε ενισχύοντας τα σενάρια περί προσάρτησης από τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως, ο ίδιος επικαλείται συχνά λόγους εθνικής ασφάλειας για τις προθέσεις του απέναντι στο ημιαυτόνομο αρκτικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται να υπερασπιστεί καλύτερα τη συλλογική νατοϊκή ασφάλεια στην περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.

Πόσο, όμως, πείθει αυτό το επιχείρημα όταν προέρχεται από μια διοίκηση όπως είναι εκείνη του Τραμπ, που την ίδια ώρα αποσύρει δυνάμεις από την Ευρώπη, μιλά για ένα «λιγότερο αμερικανικό» ΝΑΤΟ και αποδέχεται πολλές από τις ρωσικές αξιώσεις στην Ουκρανία;

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για το θέμα της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, καθώς η Δανία «δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την περιοχή».

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να αφήσουν να γίνει αυτό. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν, η Δανία έχει έναν υπέροχο λαό» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα. «Ξέρεις τους ηγέτες, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πηγαίνουν καν εκεί» πρόσθεσε.

«Πολύ καλή» συνομιλία με Ρούτε

Νωρίτερα, ο ίδιος έκανε γνωστό πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για το ίδιο ζήτημα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι έχει κανονίσει συναντήσεις με διάφορα μέρη στο Νταβός της Ελβετίας.

«Όπως έχω ήδη πει σε όλους, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή – Σε αυτό συμφωνούν όλοι» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η Ευρώπη υπόσχεται να προστατεύσει τα συμφέροντά της

Στην αντίπερα όχθη, οι Ευρωπαίοι έχουν συσπειρωθεί γύρω από την κυριαρχία της Γροιλανδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να απειλήσει την κυριότητά της, καλώντας την Ευρώπη να δείξει ότι οι απειλές του Τραμπ για δασμούς «δεν ήταν βήμα προς τα εμπρός». «Έχουμε κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να παραβιάσουμε. Δεν μπορείτε να απειλήσετε την κυριότητα στη Γροιλανδία. Δεν έχω καμία πρόθεση να κλιμακώσω αυτήν την κατάσταση».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι δασμοί δεν ωφελούν κανέναν και ήλπιζε να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Δεν θέλουμε αυτή την κλιμάκωση. Δεν θέλουμε εμπορική διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επανέλαβε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το μέλλον της Γροιλανδίας εναπόκειται «μόνο στους Γροιλανδούς και στους Δανούς» να αποφασίσουν.

Σημειώνεται πως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, όπου οι ηγέτες της θα συζητήσουν πώς θα αντιδράσουν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε ότι το μπλοκ «δεν έχει κανένα συμφέρον να ξεκινήσει μια διαμάχη, αλλά θα κρατήσουμε τη θέση μας». «Οι εμπορικές απειλές δεν είναι ο τρόπος για να το αντιμετωπίσουμε αυτό» πρόσθεσε. «Η κυριαρχία δεν είναι για το εμπόριο».