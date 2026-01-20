Λιθοβούνι: Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του δολοφονημένου Κώστα Αλεξανδρή- ΒΙΝΤΕΟ

Με συγκίνηση και βαθιά θλίψη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συνόδευσαν τον Κώστα Αλεξανδρή στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στο Λιθοβούνι, με τη σύζυγο, το παιδί του, τη μητέρα και τον αδερφό του 50χρονου να παρακολουθούν σκυφτοί, σε ατμόσφαιρα σιωπής και οδύνης. Ένα αίσθημα κενού και ένα μεγάλο «γιατί» κυριαρχούσε μεταξύ των παρευρισκομένων, που προσήλθαν από όλη τη Μακρυνεία για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.