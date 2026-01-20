Σύμφωνο συνεργασίας του λιμανιού της Πάτρας με λιμάνια της Αιγύπτου - Τα οφέλη που προκύπτουν - ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου καλείται να παίξει το νέο λιμάνι της Πάτρας, έτσι όπως οι δύο χώρες έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση των δύο χωρών και τα κοινά ενδιαφέροντα προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Με επίκεντρο τη δρομολόγηση νέων ακτοπλοϊκών γραμμών που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Αίγυπτο και θα διαμορφώσουν έναν μόνιμο άξονα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο, έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του αιγυπτιακού Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και στελέχη της ναυτιλιακής εταιρείας Pan Marine, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών προχώρησε την Δευτέρα στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Pan Marine για την ανάπτυξη ακτοπλοϊκών συνδέσεων με αιγυπτιακά λιμάνια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος υπογράμμισε τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και την οικονομία, κάνοντας λόγο για κοινές προκλήσεις και στενή συνεργασία, ενώ οι επαφές θα συνεχιστούν με επισκέψεις σε βασικούς ελληνικούς λιμένες και θα αξιοποιηθούν στις εργασίες της επόμενης Κοινής Επιτροπής Θαλασσίων Υποθέσεων στην Αλεξάνδρεια.