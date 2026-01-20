Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια σε όλη τη χώρα

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από σήμερα Τρίτη και σύμφωνα με την πρόγνωση θα φέρει ισχυρούς ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες αλλά και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων η επικείμενη κακοκαιρία είναι αποτέλεσμα ενός νέου οργανωμένου και και ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Τυνησία, που θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας τουλάχιστον τρεις μέρες. Μάλιστα, το σημερινό κύμα κακοκαιρίας έρχεται τη στιγμή που το τσουχτερό κρύο αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, με τις καταιγίδες που αναμένεται να σημειωθούν να χαρακτηρίζονται ακόμα και επικίνδυνες.

Κατά το πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας, αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι, που σε θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν τα 9 έως και 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Το δεύτερο και πιο επικίνδυνο κύμα αφορά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για πλημμύρες είναι η δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Παράλληλα, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, με πιθανότητα χιονοθυελλών και χιονοκαταιγίδων. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε πόλεις της Μακεδονίας.

