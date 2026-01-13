Αντιολισθητικές αλυσίδες: Το πρόστιμο αν δεν έχετε στο αυτοκίνητό σας

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1144 Β’ στις 14 Μαρτίου 2022, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα μέσα, όπως οι χιονοκουβέρτες, κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει όταν οι συνθήκες στους δρόμους το επιβάλλουν, κυρίως λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού.

Σημειώνεται ότι σε περιοχές που θα κριθεί αναγκαία η χρήση αλυσίδων, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών να εφοδιάσουν τα οχήματά τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών και χιονολάστιχα (που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S).

Με τις ακραίες συνθήκες λόγω του χειμώνα, οι οδηγοί έχουν την υποχρέωση να φέρουν τα αντιολισθητικά μέσα στα οχήματα τους. Αντίστοιχα, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες δεν το απαιτούν και εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν αλυσίδες.

Το πρόστιμο

Όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, αν οι οδηγοί δεν έχουν αλυσίδες στα οχήματά τους, θα παίρνουν πρόστιμο 80 ευρώ. Αν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τις ζώνες ασφαλείας που προβλέπονται το πρόστιμο είναι 200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η περίοδος υποχρεωτικής χρήσης για τις αντιολισθητικές αλυσίδες είναι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο.

Ποια τα σωστά λάστιχα

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται να έχουν τις αλυσίδες στο αυτοκίνητό του, να γνωρίζουν πώς να τις τοποθετούν και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά ανάλογα με τις προδιαγραφές.

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, τα αντιολισθητικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο όχημα και τις διαστάσεις των ελαστικών στις οποίες τοποθετούνται.

Πώς τοποθετούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Για να ξεκινήσουμε την τοποθέτηση πρέπει το όχημά μας να είναι ασφαλισμένο σε οριζόντιο, επίπεδο και σε σταθερό έδαφος, χωρίς απότομη κλίση για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα λόγω ολισθηρότητας.

Τοποθετούμε τις αλυσίδες δίπλα από τους κινητήριους τροχούς και τις ξεμπλέκουμε. Απασφαλίζουμε το άγκιστρο της ντίζας και περνάμε την αλυσίδα πίσω από τον τροχό προσέχοντας να μην μπλεχτεί. Συνδέουμε το άγκιστρο πάνω από το υψηλότερο μέρος του τροχού και το κρατάμε σταθερά εκεί με το ένα μας χέρι. Με το ελεύθερο χέρι τραβάμε το υπόλοιπο της αλυσίδας που έχει μείνει πίσω από τον τροχό και το φέρνουμε όσο πιο μπροστά γίνεται.

Στη συνέχεια πρέπει να συνδέσουμε το επάνω γαντζάκι και να αφήσουμε την ντίζα να πέσει πίσω από τον τροχό. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε εύκολα τα μπόσικα από κάτω και θα κουμπώσουμε χωρίς δυσκολία το δεύτερο γαντζάκι.

Παίρνουμε το κομμάτι της αλυσίδας που στην προέκτασή της έχει έναν γάντζο επάνω σε έναν ελαστικό τεντωτήρα, με την οποία θα ασφαλίσουμε την αλυσίδα. Αφού προχωρήσουμε περίπου 20μ. σταματάμε ξανά, τεντώνουμε την αλυσίδα με το έλασμα για να πάρουμε τα μπόσικα και έτσι ολοκληρώνουμε τη διαδικασία.

Τύποι αλυσίδων και τιμές

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες που καθορίζονται από την διαδικασία τοποθέτησής τους, το κόστος τους και τα αυτοκίνητα στα οποία προορίζονται να τοποθετηθούν.

Συμβατικές

Οι συμβατικές αλυσίδες με το συρματόσχοινο είναι από τις πιο αξιόπιστες (αν τοποθετηθούν σωστά), είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και σπάνια θα «προδώσουν» τον οδηγό. Οι αλυσίδες αυτές καθορίζονται από το πάχος των κρίκων τους και έτσι έχουμε δύο κατηγορίες: τις αλυσίδες των 16 χλστ. και εκείνες των 9 χλστ., με τις δεύτερες να χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα που διαθέτουν ελαστικό χαμηλού προφίλ ή βελτιωμένη ανάρτηση.



«Kουβέρτες»

Οι αλυσίδες «κουβέρτα» είναι κατασκευασμένες από ένα ύφασμα ειδικής σχεδίασης, το οποίο αυξάνει την τριβή στον πάγο και στο χιόνι. Ωστόσο, πρέπει να πατούν μόνο πάνω σε χιόνι, καθώς όπως έχει αποδειχθεί, φθείρονται ή σκίζονται εύκολα όταν κινούνται σε καθαρό οδόστρωμα. Αυτές οι αλυσίδες είναι πιο εύκολες στην τοποθέτηση, ενώ αποτελούν την μοναδική λύση για σπορ αυτοκίνητα.

«Aράχνη»

Οι πιο ακριβές αλλά συνάμα και οι πιο καλές αλυσίδες που μπορεί να βρει κανείς, είναι οι αλυσίδες τύπου αράχνης. Αυτές διαθέτουν ένα σταθερό τμήμα, που τοποθετείται στα μπουλόνια του κάθε τροχού (τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν για την τοποθέτησή του) και πάνω σε εκείνο εφαρμόζει το υπόλοιπο σύστημα. Οι αράχνες μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα αυτοκίνητα.

Aλυσίδες με καρφιά

Οι αλυσίδες με καρφιά ενδείκνυνται για υπερβολικά δύσκολες συνθήκες και προσφέρουν καλή πρόσφυση πάνω σε πάγο. Έρχονται σε απόλυτη επαφή με τον τροχό, συνδυάζοντας καουτσούκ και ατσαλένιες τάπες, ενώ ταυτόχρονα το σχήμα πενταγώνου που διαθέτουν, ισχυροποιεί το κράτημα προς κάθε κατεύθυνση.

Οι πιο οικονομικές αλυσίδες της αγοράς για ένα μέσο ΙΧ κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 50 ευρώ. Μπορεί να ξεκινούν από τα 22 ευρώ και να φτάσουν μέχρι και 320 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του ελαστικού. Έτσι, σε ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ μπορεί να φτάσει και τη διπλάσια τιμή. Για τα φορτηγά, δε, οι αλυσίδες μπορεί να φτάσουν και στα 3.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, οι χιονοκουβέρτες ξεκινούν με τιμή περίπου στα 15 ευρώ και μπορεί να φτάσουν και τα 200 ευρώ περίπου, ανάλογα το μέγεθος των ελαστικών.

Οι άλλες δυο επιλογές που αναφέρθηκαν και παραπάνω είναι λίγο πιο ακριβές καθώς οι αλυσίδες «αράχνη» έχουν κόστος που ξεκινά από τα 150 ευρώ περίπου ενώ λίγο φθηνότερες υπάρχουν στην αγορά οι αλυσίδες με πλαστικά μέρη που ενσωματώνουν καρφιά.



