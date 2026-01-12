Αθήνα - Λευκάδα σε 3 ώρες: Εντυπωσιακό βίντεο από το νέο αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Ελλάδας

Το συνολικό οδικό έργο εντάσσεται στον ευρύτερο διαμετακομιστικό άξονα Άκτιο–Αμβρακία
Κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο αναμένεται να φέρει πιο κοντά τη Λευκάδα στη δυτική Στερεά Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα.
Το έργο, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων οδικών τμημάτων: τη σύνδεση μεταξύ Βόνιτσας και Λευκάδας, μήκους 16 χλμ., και τη σύνδεση Ακτίου – Αγίου Νικολάου, που έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Τώρα στο πιο πρόσφατο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό "n.p. production" στο Youtube, αποτυπώνεται η πρόοδος του έργου, το οποίο έχει περάσει στο τελευταίο στάδιο της υλοποίησής του, αφού απομένει ένα τμήμα μήκους 6 χιλιομέτρων, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η σύνδεση Λευκάδας και Στερεάς Ελλάδας.
Το συνολικό οδικό έργο εντάσσεται στον ευρύτερο διαμετακομιστικό άξονα Άκτιο–Αμβρακία, που στόχο έχει να συνδέσει με ασφάλεια τα παράκτια και τουριστικά τμήματα της Δυτικής Ελλάδας με τον κεντρικό κορμό της Ιονίας Οδού.
Ο υπό κατασκευή δρόμος αποτελεί τη φυσική συνέχεια του ήδη παραδοθέντος τμήματος Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2023 και καλύπτει απόσταση 5,4 χιλιομέτρων με χαρακτηριστικά σύγχρονου αυτοκινητόδρομου (1+1 λωρίδα ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ).
Η νέα οδική σύνδεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκάδας, καθώς καταργεί ουσιαστικά τα τελευταία στενά και παρωχημένα κομμάτια του οδικού δικτύου που συνέδεαν το νησί με την Αιτωλοακαρνανία. Με την ολοκλήρωση του έργου, η διαδρομή από την Αθήνα προς τη Λευκάδα θα πραγματοποιείται σε σύγχρονους δρόμους, με βελτιωμένους χρόνους και χωρίς επικίνδυνες διαβάσεις.
Στο παρακάτω βίντεο που αναρτήθηκε από τον λογαριασμό n.p. production στο YouTube έχει καταγραφεί με τη βοήθεια drone η πρόοδος των εργασιών, και διακρίνονται εκτεταμένες εργασίες οδοποιίας, διαμορφώσεις κόμβων και χωματουργικά έργα. Οι εικόνες αποτυπώνουν την κλίμακα και τη σημασία του έργου, που πλέον μετρά αντίστροφα για την παράδοσή του.
πηγη carandmotor
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr