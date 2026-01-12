Αθήνα - Λευκάδα σε 3 ώρες: Εντυπωσιακό βίντεο από το νέο αυτοκινητόδρομο της Δυτικής Ελλάδας

Κοντά στην ολοκλήρωσή του βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο αναμένεται να φέρει πιο κοντά τη Λευκάδα στη δυτική Στερεά Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα.

Το έργο, το οποίο βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων οδικών τμημάτων: τη σύνδεση μεταξύ Βόνιτσας και Λευκάδας, μήκους 16 χλμ., και τη σύνδεση Ακτίου – Αγίου Νικολάου, που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Τώρα στο πιο πρόσφατο βίντεο που ανέβηκε στον λογαριασμό "n.p. production" στο Youtube, αποτυπώνεται η πρόοδος του έργου, το οποίο έχει περάσει στο τελευταίο στάδιο της υλοποίησής του, αφού απομένει ένα τμήμα μήκους 6 χιλιομέτρων, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η σύνδεση Λευκάδας και Στερεάς Ελλάδας.