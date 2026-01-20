Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο στην 111, που στοίχισε τη ζωή στον 30χρονο Γιάννη

Τραγικό τέλος βρήκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 30χρονος άνδρας σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (Ε.Ο. 111), στο ύψος του Σταυροδρομίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος από το Μαστραντώνη κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρομίου, όταν – υπό συνθήκες που διερευνώνται – συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του 30χρονου. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό 111 διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αυτοψία.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου σχηματίστηκε δικογραφία για το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του δυστυχήματος.