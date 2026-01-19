Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην 111: Νεκρός 29χρονος οδηγός δικύκλου

Δεύτερο δυστύχημα με απώλεια ζωής στον ίδιο δρόμο – Σύγκρουση μηχανής με ΙΧ το απόγευμα της Δευτέρας
Νέο σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό 111, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Θύμα της σύγκρουσης ήταν ένας 29χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος κινούνταν με μηχανάκι στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε επί τόπου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 29χρονο ήταν ήδη αργά. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη ρύθμιση της κίνησης και στη συλλογή στοιχείων.
Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες της σύγκρουσης.
Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Ε.Ο. 111, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο άξονα.
Πάτρα: Νέες πιάτσες ταξί σε Γκότση και Μαιζώνος- Τι λέει στο thebest.gr ο Γιώργος Σιδέρης
Το τεράστιο «κλιματιστικό» πάνω από την Πάτρα, που ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία - ΦΩΤΟ
Οδοντωτός: Και ξανά, ένα δρομολόγιο μείον- Τα προβλήματα επέστρεψαν- Τι λένε στο thebest.gr φορείς των Καλαβρύτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr