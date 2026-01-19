Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην 111: Νεκρός 29χρονος οδηγός δικύκλου

Νέο σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό 111, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στον συγκεκριμένο δρόμο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θύμα της σύγκρουσης ήταν ένας 29χρονος οδηγός δικύκλου, ο οποίος κινούνταν με μηχανάκι στο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μαστραντώνη και Σταυροδρόμι, όταν –υπό συνθήκες που διερευνώνται– συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε επί τόπου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 29χρονο ήταν ήδη αργά. Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη ρύθμιση της κίνησης και στη συλλογή στοιχείων.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην Ε.Ο. 111, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο άξονα.