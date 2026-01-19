Πάτρα: Νέες πιάτσες ταξί σε Γκότση και Μαιζώνος- Τι λέει στο thebest.gr ο Γιώργος Σιδέρης

Εγκρίθηκαν οι νέες πιάτσες ταξί στις οδούς Γκότση και Μαιζώνος, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Γιώργος Σιδέρης, Πρόεδρος του Σωματείου Ταξί.

«Τα αιτήματά μας εγκρίθηκαν», ανέφερε ο κ. Σιδέρης. «Ζητήσαμε οι πιάτσες να μεταφερθούν σε δύο σημεία, στο νέο Δημαρχείο, στην οδό Γκότση, και στη Μαιζώνος, δίπλα στα Δικαστήρια. Αυτά τα σημεία είναι κεντρικά και έχουν μεγάλη κίνηση κόσμου, αφού είναι πολύ κοντά το ΙΚΑ, τα Δικαστήρια, το Δημαρχείο και το Ταχυδρομείο».

«Οι πιάτσες στα κεντρικά σημεία της πόλης είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του κόσμου», εξηγεί ο κ. Σιδέρης. «Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για όσους χρησιμοποιούν τα ταξί, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της μαζικής μεταφοράς. Με τις παλιές πιάτσες στις οδούς Όθωνος Αμαλίας, Γεροκωστοπούλου και στα παλιά ΚΤΕΛ, η εξυπηρέτηση ήταν περιορισμένη και μη πρακτική, για αυτό και μεταφέρθηκαν στα σημεία που ανέφερα».

Τα μεγαλύτερα προβλήματα του κυκλοφοριακού στην Πάτρα

«Το κυκλοφοριακό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα», τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί. «Μετά την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις πάρκινγκ και όλοι διπλοπαρκάρουν. Το διπλοπαρκάρισμα είναι πληγή για την Πάτρα, στην Κανάκαρη, την Αράτου και τη Γούναρη περνούν πέντε γραμμές λεωφορείων και παντού υπάρχουν παρκαρισμένα ΙΧ. Η κατάσταση είναι τραγική, ειδικά στη Γούναρη μετά την Ομόνοια, την είσοδο της πόλης».

Ο κ. Σιδέρης επισήμανε ότι «όλοι έχουν δικαίωμα στο δρόμο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση και για όσους χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι μόνο για όσους έχουν ΙΧ. Χρειάζεται λύση, αλλά δυστυχώς η δημοτική αστυνομία, που θα μπορούσε να ελέγξει τη μικροπαραβατικότητα, λείπει εδώ και χρόνια».