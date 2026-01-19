Οδοντωτός: Και ξανά, ένα δρομολόγιο μείον- Τα προβλήματα επέστρεψαν- Τι λένε στο thebest.gr φορείς των Καλαβρύτων

Η διακοπή του απογευματινού δρομολογίου του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, οπότε και είχε επανέλθει, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς επηρεάζει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων και ο Γιάννης Καραπαναγιώτης, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, μιλούν στο thebest.gr για τα προβλήματα που επανέρχονται.

«Απαραίτητο το απογευματινό δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών»

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε στις συνέπειες της διακοπής του απογευματινού δρομολογίου. «Η κατάσταση προκαλεί μεγάλη ζημιά, καθώς δεν εξυπηρετούνται ούτε οι επισκέπτες ούτε οι κάτοικοι. Τα δρομολόγια φεύγουν πολύ γρήγορα και ο κόσμος δεν προλαβαίνει να τα χρησιμοποιήσει».

Επισήμανε την ανάγκη για επαναφορά του απογευματινού δρομολογίου. Όπως αναφέρει «πρέπει να υπάρχει δρομολόγιο στις 16:00 και να υπάρχει ανταπόκριση από το Διακοπτό προς την Αθήνα. Είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών».

Ο κ. Παπαδόπουλος δεν παρέλειψε να καταγγείλει την αδράνεια των αρμόδιων φορέων. «Η κυβέρνηση και η Hellenic Train έχουν κλειστά αυτιά σε όσα τους επισημαίνουμε. Το αρμόδιο υπουργείο επικαλείται τον φόβο “να μη γίνουν άλλα Τέμπη”, κάτι που είναι απαράδεκτο και ντροπή. Ο αρμόδιος υπουργός πρέπει να βρει λύση στο ζήτημα».

«Χρειαζόμαστε το τρίτο δρομολόγιο για να καλυφθεί η κίνηση»

Σε ερώτηση για την κατάσταση μετά τη διακοπή του απογευματινού δρομολογίου, ο κ. Καραπαναγιώτης τόνισε ότι «είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση. Σήμερα, δύο δρομολόγια ανεβαίνουν από το Διακοπτό και δύο κατεβαίνουν από τα Καλάβρυτα, κάτι που δεν επαρκεί για την έντονη κίνηση που παρατηρείται αυτή την περίοδο, τόσο στο χιονοδρομικό όσο και στα μοναστήρια».

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες, σημείωσε πως «παρατηρείται μεγάλη μείωση των επιβατών. Παλαιότερα πήγαιναν 2.000 άτομα και τώρα μόλις 400. Αυτό δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα για την περιοχή».

Σχετικά με τα λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα του Οδοντωτού, υπογράμμισε ότι «πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς για τη συντήρηση των τρένων και για την επαναφορά του τρίτου δρομολογίου. Ο ΟΣΕ και η Hellenic Train οφείλουν να συνεργαστούν ώστε να επιτευχθεί ένα βιώσιμο αποτέλεσμα».