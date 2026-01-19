Καιρός: Με πολλές βροχές, καταιγίδες και χιόνια το νέο κύμα κακοκαιρίας

Από το βράδυ της Τρίτης προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις.
Διατήρηση του έντονου ψύχους τουλάχιστον έως την Τρίτη, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, αλλά και σημαντική επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της ίδιας ημέρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις, προβλέπουν τόσο η ΕΜΥ όσο και οι μετεωρολόγοι.
Κρύο και παγετός έως την Τρίτη
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, το έντονο κρύο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη, με χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι αναμένονται τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ το πρωί θα σημειωθεί ισχυρός παγετός.
Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθεί μεταξύ -5 και -6 βαθμών. Στα κεντρικά ορεινά τμήματα οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -4 έως -2 βαθμούς, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης.
Σύγκρουση αερίων μαζών και ισχυρά φαινόμενα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, παρουσιάζει η μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως από το βράδυ. Όπως εξήγησε, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με το εγκλωβισμένο ψύχος πάνω από τη χώρα.
Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από την Αττική και νοτιότερα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά
Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα από τα βορειοανατολικά δεν ήταν ικανές να δώσουν αξιόλογο υετό.
Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης και με την προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται μεγαλύτερη υγρασία και καλύτερη δυναμική υποστήριξη, με αποτέλεσμα πιο έντονα και αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικής προειδοποίησης, κάνοντας λόγο στη γενική πρόγνωση για επικείμενη επιδείνωση του καιρού.
«Μπόλικες βροχές και χιόνια» από την Τρίτη το βράδυ
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτίμησε ότι από το βράδυ της Τρίτης βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει μπόλικες βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.
Η εικόνα του Ιανουαρίου και τι έρχεται στη συνέχεια
Αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του Ιανουαρίου, ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές τόνισε ότι, παρά τις τρεις ισχυρές ψυχρές εισβολές που καταγράφηκαν, τα χιόνια δεν ήταν ιδιαίτερα πολλά, καθώς οι αέριες μάζες ήταν κυρίως ξηρές.
Όπως σημείωσε, η τρίτη ψυχρή εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, με το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο να φέρνει πολλές βροχές και χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, αλλά και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.
Παράλληλα, πριν από το τέλος του μήνα, αναμένεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, που θα διατηρήσει τον Ιανουάριο ιδιαίτερα βροχερό.
