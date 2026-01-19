Καιρός: Με πολλές βροχές, καταιγίδες και χιόνια το νέο κύμα κακοκαιρίας

Διατήρηση του έντονου ψύχους τουλάχιστον έως την Τρίτη, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό, αλλά και σημαντική επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της ίδιας ημέρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις, προβλέπουν τόσο η ΕΜΥ όσο και οι μετεωρολόγοι.

Κρύο και παγετός έως την Τρίτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, το έντονο κρύο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη, με χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι αναμένονται τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ το πρωί θα σημειωθεί ισχυρός παγετός.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθεί μεταξύ -5 και -6 βαθμών. Στα κεντρικά ορεινά τμήματα οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -4 έως -2 βαθμούς, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης.

Σύγκρουση αερίων μαζών και ισχυρά φαινόμενα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, παρουσιάζει η μεταβολή του καιρού από το μεσημέρι προς το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως από το βράδυ. Όπως εξήγησε, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, οι οποίες θα συγκρουστούν με το εγκλωβισμένο ψύχος πάνω από τη χώρα.

Η σύγκρουση αυτή αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, από την Αττική και νοτιότερα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σημείωσε ότι οι πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα από τα βορειοανατολικά δεν ήταν ικανές να δώσουν αξιόλογο υετό.

Ωστόσο, από το βράδυ της Τρίτης και με την προσέγγιση του βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται μεγαλύτερη υγρασία και καλύτερη δυναμική υποστήριξη, με αποτέλεσμα πιο έντονα και αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικής προειδοποίησης, κάνοντας λόγο στη γενική πρόγνωση για επικείμενη επιδείνωση του καιρού.