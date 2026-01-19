Αχαΐα: Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στην Ε.Ο. 111, κοντά στον Πρέβεδο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 03:00, στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος της περιοχής Πρέβεδος, όταν τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε έναν οδηγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα φέρεται να βρέθηκαν σε τροχιά σύγκρουσης, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από δυνάμεις της Τροχαίας.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.