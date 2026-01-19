Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η κομβική μαρτυρία φίλης της - Πού στρέφονται οι έρευνες

Συνεχίζεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα που έχει εξαφανιστεί από την Πάτρα και όπως όλα μαρτυρούν, ήρθε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου, με τις έρευνες να κινούνται προς πάσα κατεύθυνση και το θρίλερ για τον εντοπισμό της να συνεχίζεται.

Τις επόμενες ημέρες η έρευνα επικεντρώνεται στις απαντήσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας από τις σαρώσεις των κινητών σε 3 σημεία, από το σημείο στην Πάτρα που την παρέλαβε το ταξί και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, που είδαν τελευταία φορά την ανήλικη που έχει εξαφανιστεί.

Στόχος είναι να δουν αν σε αυτά τα τρια σημεία προσπαθούσε να επικοινωνήσει με κάποιο συγκεκριμένο κινητό. Εάν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, τότε σημαίνει ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο που σχετίζεται με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα.

Η κομβική μαρτυρία

Μία νέα μαρτυρία μίας συμμαθήτριας από το γυμνάσιο της Λόρας, έρχεται για να προβληματίσει εκ νέου σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης.

Η κοπέλα, φαίνεται να είπε στις αρχές, την Παρασκευή 16.01.2026, όταν έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς, ότι η Λόρα ήθελε να τραυματιστεί στο χέρι, στον καρπό, όπως της είχε πει πριν από λίγα χρόνια.

Εκτός από το ότι η 16χρονη προσπαθούσε να αυτοτραυματιστεί ανησυχία προκαλεί ακόμα το γεγονός ότι ρωτούσε σε άλλη χρονική στιγμή “τι θα μπορούσε να συμβεί και να μείνει έγκυος”.

Αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που το ρωτούσε η Λόρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Mega, έφτασε στη διεύθυνση του σχολείου που κάλεσε τους γονείς της 16χρονης για να ρωτήσουν τι μπορεί να συμβαίνει με το οικογενειακό περιβάλλον και έχει τέτοιες απορίες η ανήλικη.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς ότι μετά από αυτή την κλήση στο σχολείο, η Λόρα έφυγε και πήγε σε ένα άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου ώστε να δώσει λεπτομέρειες, με σκοπό να συνεκτιμήσουν οι Αρχές τα συνολικά δεδομένα όλης αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δουν τι ώθησε ακριβώς τη Λόρα στο να εξαφανιστεί.