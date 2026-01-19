Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: 39 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Στα τρένα επέβαιναν πάνω από 300 άνθρωποι

Βαρύς είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο συρμοί υψηλής ταχύτητας. Τουλάχιστον 39 νεκροί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα, 170 ελαφρά τραυματίες, 75 άτομα νοσηλευόμενα και 15 βαριά τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας γύρω στις 19:40 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της ανδαλουσιανής πόλης. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Διευκρίνισε πως 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Tragedia en España. Un tren Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y luego se fue a impactar con un Alvia, tras lo cual varios vagones fueron despedidos con gente adentro. Reportes indican que hay al menos 21 muertos, pero la cifra podría aumentar debido a que continúan las… <a href="https://t.co/dV3T9V1daI">pic.twitter.com/dV3T9V1daI</a></p>— Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) <a href="https://twitter.com/Sandra_Romandia/status/2013032760005583183?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, όταν το τρένο από τη Μάλαγα από άγνωστη αιτία εκτροχιάστηκε και χτύπησε δύο βαγόνια του τρένου που βρισκόταν σε παράπλευρη γραμμή και είχε προορισμό την Ουέλβα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης της σύγκρουσης ήταν να εκτροχιαστούν συρμοί και του δεύτερου τρένου. Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Internacional?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Internacional</a> Al menos 21 personas murieron y 30 resultaron gravemente heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad Iryo que terminó chocando con un Alvia en Adamuz, Córdoba. <br><br>Entre las víctimas está el maquinista del segundo convoy. En total, 484 pasajeros… <a href="https://t.co/QGVCwSnAw0">pic.twitter.com/QGVCwSnAw0</a></p>— Informatech (@Informatech_ec) <a href="https://twitter.com/Informatech_ec/status/2013078327955771796?ref_src=twsrc%5Etfw">January 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πλάνα που μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση δείχνουν τα δυο τρένα και γύρω τους πλήθος ανθρώπων και ασθενοφόρων, καθώς σωστικά συνεργεία πάλευαν να βοηθήσουν τα δεκάδες θύματα. Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δυο τρένων, με εκατοντάδες επιβάτες, ήταν τέτοια που «τα δυο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe εκτροχιάστηκαν», ανέφερε ο Πουέντε, τονίζοντας πως «η προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή είναι «να διασωθούν θύματα». Σύμφωνα με την El Mundo οι νεκροί είναι τουλάχιστον 24. Οι αρχές της Ανδαλουσίας αναφέρθηκαν σε τουλάχιστον 73 τραυματίες, έξι από τους οποίους βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, κάνοντας λόγο για «νύχτα (που αναγγέλλεται) πολύ δύσκολη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Tragedia ferroviaria en Córdoba (España) Al menos 10 personas han fallecido y 25 resultaron heridas graves (con un centenar de heridos en total) tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba. Un tren Iryo (Málaga Madrid-Puerta de… <a href="https://t.co/WdAQVj3XUQ">pic.twitter.com/WdAQVj3XUQ</a></p>— Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) <a href="https://twitter.com/TNnoticiasMx/status/2013009469077074342?ref_src=twsrc%5Etfw">January 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>