Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου

Β΄ Στάση Χαιρετισμών και Εύρεση Τιμίου Σταυρού μετά των τιμίων ήλων υπό της αγ. Ελένης

Το 326 η αγ. Ελένη, μητέρα του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου μετά πολλών κόπων, βασάνων και εξόδων, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου μαζί με τα καρφιά (ήλους) που είχαν χρησιμοποιηθεί για την καθήλωσή του, καθώς και τους άλλους δύο σταυρούς των ληστών. Η παράδοση αναφέρει ότι, για να αναγνωριστεί ποιος ήταν ο Τίμιος Σταυρός, έθεσαν διαδοχικά έναν νεκρό πάνω στους σταυρούς. Μόλις τον τοποθέτησαν στον Σταυρό του Χριστού, εκείνος αναστήθηκε. Η αγ. Ελένη έθεσε τότε τα θεμέλια του Ναού της Αναστάσεως, τους δε ήλους μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και τους πρόσφερε στον γιο της, ο οποίος έβαλε τον έναν στο κράνος του, τον άλλον στο χαλινάρι του αλόγου του και τον τρίτο στη βάση του αγάλματός του στην αγορά της Πόλης, έτσι ώστε να δείξει ότι στο εξής θα διεξάγει τους πολέμους του στο όνομα του Χριστού και ότι η Βασιλεύουσα θα προστατεύεται από την δύναμή Του.

Μάρτυρες Αέτιος, Βασσόης, Θεόδωρος, Θεόφιλος, Κάλλιστος, Κωνσταντίνος και των συν αυτοίς εν Αμορίω

Οι 42 αυτοί μάρτυρες, όλοι τους ευγενείς και ανώτεροι αξιωματικοί, υπεράσπιζαν την πόλη του Αμορίου κατά τα έτη της βασιλείας του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου (829 – 842) από την πολιορκία του χαλίφη της Βαγδάτης. Το 838 ο χαλίφης Μοτασίμ κατέλαβε την πόλη, εξανδραπόδησε τους κατοίκους της και αιχμαλώτισε τους αξιωματικούς, οδηγώντας τους στη συνέχεια στη Σαμάρα της Μεσοποταμίας, θέλοντας να τους αποκαταστήσει στα αξιώματά τους αν αλλαξοπιστήσουν. Με θάρρος και γενναιότητα οι μάρτυρες αρνήθηκαν σθεναρά, ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό και, αφού υπέστησαν πολύμηνες ταλαιπωρίες και απάνθρωπα βασανιστήρια, το 842 αποκεφαλίστηκαν. Παρεκκλήσι επ’ ονόματι των 42 αυτών μαρτύρων ανήγειρε ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ ο Μακεδών στο παλάτι των Πηγών.



Τιμάται επίσης η μνήμη: μάρτυρος Μελισσινού, μάρτυρος Ευφροσύνου, οσίου Αρκαδίου, μαρτύρων Ιουλιανού και Ευβούλου, οσιομάρτυρος Μαξίμου, Αρκαδίου αρχιεπισκόπου Κύπρου, οσίου Ησυχίου του Θαυματουργού, η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του νεομάρτυρος Αβρααμίου, οσίου Ιώβ του Ερημίτου, η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Τσζεστόκοβα, η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Καρδίας, η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ουρανίου Χαράς.









