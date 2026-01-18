Ισπανία: Εκτροχιάστηκαν τρένα υψηλής ταχύτητας - Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε σημείο στην περιοχή της Κόρδοβας στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι.

Aπροσδιόριστος είναι ο αριθμός των τραυματιών όπως και των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα βαγόνια, μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σήμερα, στη νότια Ισπανία, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

"Υπάρχουν πέντε νεκροί", ανακοίνωσε εκπρόσωπος της ισπανικής πολιτοφυλακής, μετά τον εκτροχιασμό τρένου το οποίο στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο που κινείτο στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τον εκτροχιασμό του δεύτερου τρένου. Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Ανδαλουσίας επιχειρούν στο σημείο.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Στα τρένα επέβαιναν περίπου 300 άνθρωποι, αναφέρει η El Pais.