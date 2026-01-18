Back to Top
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στα Άνω Πατήσια

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική καίγονται απορρίμματα ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφορο όχημα.

Ειδήσεις