Μουσείο Λούβρου: Νέο βίντεο από τη θεαματική κλοπή

Ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη λεγόμενη «κλοπή του αιώνα» στο Λούβρο.

Στις 19 Οκτωβρίου, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στο διάσημο μουσείο του Παρισιού και να αρπάξουν αυτοκρατορικά κοσμήματα.

Το οπτικό υλικό με τις εντυπωσιακές σκηνές της ληστείας δημοσιοποιεί η γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Αποσπάσματα από τη εκπομπή που θα προέβαλε τα βίντεο ντοκουμέντα, ανάρτησαν στο Instagram. Σε αυτά φαίνεται ένας από τους δράστες να προσπαθεί να σπάσει μια βιτρίνα με τροχό και στη συνέχεια με χτυπήματα, για να αρπάξει τα κοσμήματα.

Φοράει κίτρινο γιλέκο και μαύρα ρούχα. Έπειτα πηγαίνει στον συνεργό του για να τον βοηθήσει να σπάσουν και δεύτερη βιτρίνα, η οποία φαίνεται να τους δυσκολεύει, και να πάρουν κι άλλα κοσμήματα.

Στα πλήρη πλάνα που είχαν δει οι δημοσιογράφοι, φαίνονται δύο κουκουλοφόροι να μπαίνουν στην αίθουσα αφού πρώτα έσπασαν ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο του μουσείου. Ο πρώτος, με το κίτρινο γιλέκο, τρέχει κατευθείαν προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα», αναφέρει η Le Parisien.

Ο συνεργός του, που φορά κράνος, κινείται πιο αργά και κάνει πως ορμά προς τους φύλακες. Εκείνοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν και να οδηγήσουν τον κόσμο στο πίσω μέρος της αίθουσας, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας. Στη συνέχεια, ο δεύτερος δράστης κατευθύνεται προς τη βιτρίνα με τα «κοσμήματα των βασιλικών οικογενειών».