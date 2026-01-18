Ταΰγετος: Στο νοσοκομείο Σπάρτης οι 4 τραυματίες- Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών -ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε η διάσωση ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων και οι τραυματίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η γυναίκα τραυματίας φαίνεται ότι ήταν σε λίγο πιο σοβαρή κατάσταση με χαμηλό οξυγόνο, ωστόσο όλοι είχαν τις αισθήσεις τους και είχαν μικροτραυματισμούς.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, με συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι τέσσερις ορειβάτες, μια γυναίκα και τρείς άνδρες, σε δύσβατη ορεινή χιονοσκεπή περιοχή στον Προφήτη Ηλία στην κορυφή «Πυραμίδα» στο όρος Ταΰγετος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν τους τραυματισμένους ορειβάτες τους μετέφεραν με φορεία σε προσβάσιμο σημείο, στο καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης. Εκεί, βρίσκονταν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, Τρίπολης, και Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Επιπλέον κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να επιχειρήσει λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Ο Αντρέας Καπουράλος, διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, ανέφερε στο ΕΡΤnews πως στο σημείο έφτασαν πολλοί εθελοντές και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση, με στόχο να κατέβει με ασφάλεια όλος ο κόσμος που είχε εγκλωβιστεί στο βουνό